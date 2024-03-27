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Среда, 27 марта 2024, 21:41 мск

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Финляндия запретила полеты турецкой авиакомпании из-за связей с Россией

Генеральный директор агентства транспорта и связи Финляндии (Traficom) Яркко Сааримаки в среду, 27 марта, заявил об отказе на полеты турецкой авиакомпании Southwind Airlines из-за ее связей с Россией, – сообщают СМИ.

В заявлении Сааримаки, распространенном Traficom, в частности, говорится: «Наша общая оценка показывает, что значительная доля собственности и эффективный контроль над Southwind Airlines не держат указанные турецкие лица или компании. Мы пришли к выводу, что авиакомпания и ее контроль связаны с российскими заинтересованными сторонами. …Предоставление разрешения на деятельность Southwind Airlines было бы недопустимым в соответствии с действующими в ЕС санкционными ограничениями».

Хельсинки, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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