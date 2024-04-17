Росавиация ограничила работу аэропортов Нижнего Новгорода, Казани и Нижнекамска

Работа аэропортов Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода временно ограничена. Об этом сообщили в Росавиации. Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 17 апреля на работу трех аэропортов в Татарстане и Нижегородской области введены временные ограничения», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют воздушные суда с 07:15 мск, аэропорт Нижнего Новгорода – с 07:45 мск.

В 10:18 мск сняли ограничения на работу аэропорта Нижний Новгород. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета, отметили в Росавиации.

Ранее телеграм-канал «112» сообщал о приостановке работы аэропортов Нижнего Новгорода и Казани закрыты из-за угрозы атаки беспилотников. Отмечалось, что из-за введенных ограничений несколько самолетов вернулись в Шереметьево и другие аэропорты.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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