Путин заявил о третьем этапе развития БАМа

Президент России Владимир Путин на торжественном вечере по случаю 50-летия начала строительства БАМа во вторник, 23 апреля, заявил, что принято стратегическое решение по запуску в 2024 году третьего этапа развития Байкало-Амурской магистрали (БАМ), – сообщает Кремль.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «В текущем году провозная способность магистрали составит почти 42 миллиона тонн. За последние 12 лет она выросла в три раза, и объем грузовых перевозок по БАМу продолжает расти. В этом году мы запускаем очередной, уже третий по счету этап развития БАМа и Транссиба, повышаем пропускную способность Восточного полигона железных дорог. Такое стратегическое решение принято, необходимые нормативные документы правительством выпущены. Конечно, теперь дело за практической реализацией. Но, по сути дела, работа-то уже идет».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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