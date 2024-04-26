Закрытый после начала СВО аэропорт Элисты возобновит работу

Аэропорт Элисты 3 мая откроют для полетов гражданской авиации. Об этом сообщила Росавиация.

Воздушная гавань будет работать ежедневно с 9:00 до 19:00 мск. Ее пропускная способность составит 12 взлетно-посадочных операций в час.

«Возможность безопасного выполнения полетов в столицу Калмыкии подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД (госкорпорация по организации воздушного движения – прим. ред.)», – уточнили в Росавиации, подчеркнув, что вся инфраструктура аэропорта находится в рабочем состоянии.

В ведомстве также отметили, что в сентябре 2023 года в аэропорту Элисты был завершен капремонт пассажирского терминала площадью 2130 квадратных метров. Аэровокзал оснастили современным оборудованием систем регистрации, досмотра, обработки багажа. В здании улучшили навигацию пассажиров.

«В результате проведенных работ создана безопасная и комфортная среда, пропускная способность обновленного терминала увеличилась вдвое и составляет 100 пассажиров в час», – добавили в Росавиации.

Напомним, работа аэропорта Элисты и еще десяти воздушных гаваней была приостановлена с февраля 2022 года после начала специальной российской операции на Украине. Закрытыми остаются аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Симферополя, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка и Воронежа.

Президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в декабре прошлого года заявлял, что при открытии аэропортов на юге России главным критерием является безопасность пассажиров.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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