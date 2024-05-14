Под Волгоградом поезд сошел с рельсов из-за вмешательства

В Волгоградской области поезд сошел с рельсов из-за вмешательства посторонних лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Авария произошла на станции Котлубань. В результате происшествия пострадавших нет. На место прибыли восстановительные поезда со станций имени Максима Горького и Арчеда. На Приволжской железной дороге работает оперативный штаб.

Позже стало известно, что движение было восстановлено. Задерживаются поезда № 89 из Волгограда в Санкт-Петербург и № 90 из Петербурга в Волгоград.

В Приволжской железной дороге отметили, что причиной ЧП стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». По данным телеграм-канала «Baza», поезд был атакован беспилотником, в результате загорелись два вагона с топливом. На месте работают пожарные.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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