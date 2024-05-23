За «маскировку» госзнака на автомобиле будут лишать прав на срок до полутора лет

Правительство РФ внесло в Госдуму разработанный в МВД законопроект о лишении водительских прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих госзнаки на автомобилях.

В пояснительной записке к размещенному в электронной базе Госдумы законопроекту, в частности, говорится: «Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности за административные правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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