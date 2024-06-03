Транскавказскую автомагистраль перекрыли из-за паводка

Движение всех видов транспорта приостановлено на участке Транскавказской автомагистрали из-за паводка. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Северной Осетии.

«В связи с паводком, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке 24-29 км А-164 Транскам в обоих направлениях с 00:30 мск 3 июня», – говорится в сообщении.

Запрет на проезд будет действовать до особого распоряжения.

Стоит отметить, что Транскавказскую автомагистраль часть перекрывают из-за погодных условий. Опасность для водителей представляют лавины, камнепады и снежные заносы.

Владикавказ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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