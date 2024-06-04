ФАС выявила дорожный картель на сумму более 600 млн рублей

Федеральная антимонопольная службы уличила в сговоре компании, занимающиеся ремонтом дорог. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Ведомство подозревает организации в заключении картеля с целью поддержания цен в открытых конкурсах на работы по ремонту автомобильных дорог. Конкурсы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Краснодарском крае», – говорится в сообщении.

Начальная сумма торгов с участием дорожного картеля составила 637 млн рублей. В нарушении антимонопольного законодательства обвиняются ООО «СтройЮгРегион» и ООО «Дормост».

«В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы», – добавили в ФАС.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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