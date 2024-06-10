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Понедельник, 10 июня 2024, 15:01 мск

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Жители Сибири годами обманывали сервис такси с помощью поддельных прав

Правоохранители Красноярского края и Омской области задержали четверых подозреваемых в мошенничестве. Мужчины обманывали сервис такси с помощью поддельных водительских удостоверений. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, трое приятелей регистрировались через приложение в качестве водителей при помощи поддельных документов, изготовленных в графическом редакторе. Затем они создавали аккаунты клиентов и заказывали поездку, которую сами же и выполняли.

Однако услуга оказывалась лишь виртуально, с помощью подмены координат местоположения поездки фиксировались как исполненные. После нескольких успешных заказов сервис перечислял водителям премиальные, которые мошенники обналичивали.

«Когда система блокировала виртуальных таксистов, аферисты оформляли новые учетные записи и продолжали незаконные действия. Ущерб составил более пяти миллионов рублей», – отметила Волк.

Двое фигурантов находятся под стражей, один – под домашним арестом, еще один – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Омск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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