Регистрировать автомобиль можно будет без ОСАГО

Госдума РФ во вторник, 18 июня, во втором основном чтении приняла поправки в закон о регистрации транспортных средств, согласно которому для постановки автомобиля на учет в Госавтоинспекции владельцу полис ОСАГО больше не потребуется. Проверять этот документ инспекторы ГАИ смогут только на дороге.

Согласно принятым поправкам, полис ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства исключается. Это относится как к постановке транспорта на государственный учет, так и к регистрации в связи со сменой владельца авто. Автовладельцам предлагается разрешить при продаже машины сразу снимать ее с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения, как это требуется сегодня. Так, прежний владелец транспортного средства имеет право обратиться с заявлением о прекращении государственного учета авто после продажи, если договор был заключен через портал госуслуг или удостоверен нотариусом. В случае заключения договора в простой письменной форме на бумаге прежний владелец авто имеет право обратиться для снятия машины с учета непосредственно в регистрационное подразделение с представлением оригинала договора по истечении десяти дней со дня продажи.

Следует напомнить, что на сегодняшний день, чтобы поставить автомобиль на учет, получить свидетельство о регистрации и госномера, необходимо предоставить, в том числе полис обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО).

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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