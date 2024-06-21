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Пятница, 21 июня 2024, 18:32 мск

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На Украине дальнобойщиками будут работать женщины

Заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил, что в связи с нехваткой мужчин из-за мобилизации его ведомство разрабатывает общенациональную программу по обучению женщин управлению крупногабаритным транспортом, в том числе, автобусами и коммерческими автоприцепами, – сообщает в пятницу, 21 июня, Forbes.

В интервью американскому журналу Деркач сказал: «В феврале нехватка водителей коммунального транспорта в регионах Украины достигала 30%, сейчас дефицит увеличился еще сильнее. Собираем данные о потребностях в водителях и водительницах. Наше министерство рассчитывает привлечь украинский бизнес к кампании по обучению женщин. Некоторые фирмы сами обратились в правительство с предложениями предоставить необходимое оборудование или учебные площадки».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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