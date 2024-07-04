Росавиация расширила список субсидируемых маршрутов

Росавиация утвердила еще 28 субсидируемых авиамаршрутов между регионами в облет Москвы. Общее число маршрутов с поддержкой из бюджета достигло 293, сообщила пресс-служба ведомства.

«Почти три десятка новых межрегиональных маршрутов, минуя московский авиаузел, будут поддержаны из федерального и региональных бюджетов в 2024 году. Заявки перевозчиков рассмотрела в середине июня комиссия Минтранса», – говорится в сообщении.

В программу субсидирования региональных рейсов в числе прочих включили перелеты из Волгограда в Екатеринбург, Новосибирск и Пермь, из Иркутска в Кызыл, Новокузнецк, Омск и Самару, из Красноярска в Нижневартовск, Новокузнецк и Пермь, а также из Минеральных Вод в Надым, Ноябрьск, Оренбург и Чебоксары.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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