Ежедневный штраф за отсутствие ОСАГО может появиться в России

Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев в четверг, 4 июля, заявил, что к осени в России могут ввести ежедневные штрафы за отсутствие ОСАГО, выявляя водителей без страховки при помощи дорожных камер по госномеру автомобиля, – сообщает ТАСС.

В интервью агентству Уфимцев сказал: «Я думаю, запуск этой системы возможен в ближайшие 3-4 месяца. Но конкретные сроки, конечно, назовет МВД. Одной из проблем являются поправки в КоАП, которые позволят водителя не за каждый проезд наказывать, а один раз в течение дня. Возможно, эту поправку примут в осенней сессии. Возможность запустить этот механизм до конца года есть. Информационная система у Центрального банка, МВД имеет взаимодействие с этой системой. Технические процессы отработаны. На наш взгляд, осталась практическая реализация. Сейчас Центральный банк и МВД прорабатывают вопросы и готовят техническое решение. Водителей без страховки планируется выявлять при помощи дорожных камер фото- и видеофиксации по госномеру автомобиля. Предполагается, что штрафы за отсутствие ОСАГО будут приходить не более одного раза в сутки».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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