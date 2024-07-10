В Санкт-Петербурге во время Парламентского форума БРИКС запретят езду на электросамокатах

Оперативный штаб под руководством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в среду, 10 июля, принял решение запретить 11-12 июля движение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) в нескольких районах города в период проведения Х Парламентского форума БРИКС.

В сообщении пресс-службы Смольного, в частности, говорится: «Принято решение запретить движение на средствах индивидуальной мобильности (электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сигвеях, моноколесах), велосипедах, имеющих электродвигатель, в период проведения в Санкт-Петербурге Х Парламентского форума БРИКС. Запрет действует с 00:00 часов 11 июля 2024 по 00:00 часов 13 июля 2024 на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов».

«Ограничительные меры вводятся в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности», – отметили в Смольном.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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