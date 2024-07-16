Более 1300 автомобилей собрались в очередь у Крымского моста

Очередь из автомобилей на въезд на Крымский мост превысила 1300 автомобилей, следует из данных инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 1311 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», – говорится в сообщении.

На 09:00 часов очереди к пункту досмотра около моста со стороны Керчи не было.

Накануне утром перед пунктами досмотра на Крымском мосту со стороны Тамани скопилось 1100 автомобилей.

Симферополь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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