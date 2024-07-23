В аварии с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 11 человек

В Нижегородской области автобус с пассажирами попал в аварию. По предварительным данным, пострадали 11 человек.

ДТП произошло в Кстовском районе. Автобус, следовавший по маршруту Кстово – Зелецино, съехал с дороги и опрокинулся. В салоне в момент аварии находилось 19 человек.

В результате пострадали 11 пассажиров, из них восемь находятся в состоянии средней степени тяжести, еще трое получили легкие травмы. По данным областного минздрава, всех пострадавших доставляют в Кстовскую ЦРБ и Нижегородскую областную клиническую больницу имени Н. А. Семашко.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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