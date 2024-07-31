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Среда, 31 июля 2024, 22:53 мск

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Американские и британские авиакомпании прекратили регулярные перелеты в Израиль

Американские авиаперевозчики United Airlines и Delta Airlines, а также британская компания British Airways в среду, 31 июля, сообщили о прекращении регулярных рейсов в Израиль по соображениям безопасности, – сообщают СМИ.

В комментарии для РИА Новости в пресс-службе United Airlines сообщили: «По соображениям безопасности мы приостанавливаем наши ежедневные рейсы в Тель-Авив. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией. При принятии решения о возобновлении полетов особое вниманиемы будем уделять безопасности наших экипажей и пассажиров».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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