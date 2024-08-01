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Четверг, 1 августа 2024, 12:17 мск

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В Мариуполе открыли отремонтированный после бомбежек вокзал

Скриншот видео правительства ДНР

Вокзал в Мариуполе полностью восстановили после обстрелов ВСУ и открыли для пассажиров. Здание были разрушено почти на 80% и практически перестроено заново, сообщил председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

Церемония открытия состоялась 31 июля, в ней участвовал Евгений Солнцев и глава Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин.

«Здание серьезно пострадало в период активных боевых действий – были разрушены 80% конструкций. В сжатые сроки строители провели здесь невероятную работу, по сути, возвели с нуля. Сейчас на месте руин прекрасное современное здание, удобное, функциональное», – написал Солнцев в своем телеграм-канале.

Мариуполь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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