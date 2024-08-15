В двух регионах России сошли с рельсов вагоны поездов

В Приморском крае и в Самарской области сошли с рельсов вагоны поездов. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, на станции Посьет в Приморье с рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда с углем. Вагоны не опрокинулись, ущерба окружающей среде не зафиксировано.

В Самарской области на станции Жигулевское море Куйбышевской железной дороги сошли с рельсов пять вагонов с азотными удобрениями. При этом три вагона опрокинулись на бок. По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте, никто не пострадал, ущерба окружающей среде нанесено не было.

Проверку по факту происшествий проводят Следственный комитет и транспортная прокуратура. На месте ведутся восстановительные работы, задержек поездов не возникло.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube