В очередях к Крымскому мосту скопилось более тысячи машин

Более тысячи автомобилей скопилось в очередях к пунктам досмотра на Крымском мосту с обеих сторон. Примерное время ожидания для проезда составляет два часа, сообщил телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.
На 10:00 по местному времени в очереди со стороны Тамани находились 520 транспортных средств. Со стороны Керчи образовалась очередь из 550 автомобилей. По данным телеграм-канала, колонны по обе стороны моста увеличиваются с каждым часом.
Примерное время ожидания для проезда составляет около двух часов.
Симферополь, Наталья Рязанова
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