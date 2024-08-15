В очередях к Крымскому мосту скопилось более тысячи машин

Более тысячи автомобилей скопилось в очередях к пунктам досмотра на Крымском мосту с обеих сторон. Примерное время ожидания для проезда составляет два часа, сообщил телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

На 10:00 по местному времени в очереди со стороны Тамани находились 520 транспортных средств. Со стороны Керчи образовалась очередь из 550 автомобилей. По данным телеграм-канала, колонны по обе стороны моста увеличиваются с каждым часом.

Примерное время ожидания для проезда составляет около двух часов.

Симферополь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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