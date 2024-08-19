Более тысячи машин скопилось на подходах к Крымскому мосту

Более тысячи автомобилей собралось в очередях на подъездах к Крымскому мосту с обоих сторон, сообщил телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

На 10:00 со стороны Тамани колонна насчитывала 600 ожидающих машин, со стороны Керчи – 455 машин. Время ожидания для пересечения моста составит около двух часов.

За несколько часов количество автомобилей в очереди выросло в несколько раз. Со стороны Тамани очередь выросла в 1,3 раза, со стороны Керчи – в 6,5 раза.

Симферополь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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