В Забайкалье шесть вагонов с углем сошли с рельсов

В Забайкальском крае сошли с рельсов шесть вагонов грузового состава. Об этом сообщает Восточно-сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел на путях необщего пользования, примыкающих к станции Шахтерская Забайкальской железной дороги. С рельсов сошли шесть вагонов с углем.
«Движение поездов не приостанавливалось. Пострадавших нет. В настоящее время проводятся восстановительные работы», – отметили в надзорном ведомстве.
Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Чита, Зоя Осколкова
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