В Забайкалье шесть вагонов с углем сошли с рельсов

В Забайкальском крае сошли с рельсов шесть вагонов грузового состава. Об этом сообщает Восточно-сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел на путях необщего пользования, примыкающих к станции Шахтерская Забайкальской железной дороги. С рельсов сошли шесть вагонов с углем.

«Движение поездов не приостанавливалось. Пострадавших нет. В настоящее время проводятся восстановительные работы», – отметили в надзорном ведомстве.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Чита, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube