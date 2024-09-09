Белоруссия и Россия будут вместе строить самолеты «Освей»

Россия и Белоруссия готовятся совместно строить 19-местные самолеты «Освей». Первые образцы планируется выпустить в 2026 году, рассказал губернатор Брестской области Белоруссии Петр Пархомчик.

Производство разместят на заводе, который ранее занимался ремонтом самолетов, «558-м АРЗ» в Барановичах Брестской области. К 2026 году планируется собрать первые образцы, а до 2038-го – около 178 фюзеляжей, и 89 готовых самолетов. Это около 50% плана в рамках комплексной программы развития авиационной отрасли РФ.

«Сейчас мы поставили задачу создать школу конструкторов, которые будут разрабатывать самолеты. Освоить все компетенции по организации и производству самолетов «Освей» с разными назначениями. Стоит задача в 2026 году произвести первые опытные образцы и взлететь», – приводит слова губернатора «Интерфакс».

Пархомчик добавил, что дорожная карта процесса уже готова, инвестиционные проекты утверждены. Сейчас на заводе расширяют структуру выпускаемой продукции и номенклатуру.

Головным исполнителем опытно-конструкторских работ с российской стороны станет АО «Уральский завод гражданской авиации». Брестское предприятие числится соисполнителем от Белоруссии. Сертификация самолета будет проводиться по утвержденным Росавиацией правилам.

Брест, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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