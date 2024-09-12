На Кубани в аварии с грузовиком погибли четыре человека

В Краснодарском крае четыре человека стали жертвами ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на 85 км дороги Краснодар – Ейск в Брюховецком районе. По предварительным данным, водитель грузовика при повороте налево не уступил дорогу легковому автомобилю.

В результате в легковушке погибли водитель и два пассажира – две женщины и 12-летний ребенок. 13-летняя девочка была госпитализирована и скончалась от полученных травм в реанимации.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель грузовика находится под подпиской о невыезде.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube