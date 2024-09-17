В Казани четыре человека пострадали в аварии с автобусом

В Казани грузовик столкнулся с автобусом. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
ДТП произошло на выезде с Оренбургского тракта на проспект Победы. Водитель грузовика не уступил дорогу маршрутному автобусу.
Отмечается, что грузовик и автобус получили серьезные повреждения.
«В результате происшествия пострадали четыре пассажира автобуса, которых бригадой скорой помощи доставили в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.
Казань, Зоя Осколкова
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