В Кузбассе произошла массовая авария на мосту

В Новокузнецке на мосту столкнулись сразу восемь автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кемеровской области.

Массовое ДТП произошло на Байдаевском мосту. По данным полиции, грузовик не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой. Машина от удара влетела в дорожное ограждение и столкнулась со встречной «Газелью».

В общей сложности в аварии получили повреждение восемь автомобилей. Отмечается, что пострадавших нет.

«Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции осуществляли регулировочные действия. В настоящий момент движение восстановлено», – добавили в ГАИ.

Новокузнецк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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