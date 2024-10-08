В авиакомпании Ryanair скоро полностью запретят бумажные посадочные талоны

С мая всем пассажирам ирландской авиакомпании Ryanair придется предъявлять билеты на телефоне, заявил директор Майкл О'Лири.
Всем клиентам перевозчика уже настоятельно рекомендовали регистрироваться для перелетов в приложении Ryanair , поскольку в аэропорту с клиентов, предпочитавших регистрироваться на месте, взималась плата в размере 55 евро.
Майкл О'Лири, директор компании, намерен добиваться того, чтобы все стойки регистрации Ryanair исчезли из аэропортов мира в течение шести месяцев. «Мы собираемся избавиться от стоек, и не будет причин взимать с людей плату за регистрацию в аэропорту», – пояснил он на пресс-конференции в Дублине в понедельник.
Сам О'Лири признается, что не хотел менять систему регистрации, утверждая, что его «ужасает идея сесть на рейс без документов». «Но приложение работает очень хорошо», – продолжает он. Там указано место выхода на посадку и информация о том, задерживается ли самолет. Директор уверяет, что новая политика позволит сократить количество сотрудников в аэропортах и сохранить низкие цены на билеты.
Москва, Елена Васильева
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