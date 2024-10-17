Новый проект ледокола «Чукотка» готовят к спуску на воду

На Балтийском заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) завершили формирование корпуса универсального атомного ледокола «Чукотка» проекта 22220. Судно уже готовят к спуску на воду, оно состоится в конце октября, сообщает пресс-служба ОСК.

Отмечается, что корпус судна изготовлен из прочной, устойчивой к коррозии стали и защищен от образования наледи. Для предотвращения налипания льда предусмотрен пневмообмыв.

Максимальная нагрузка при наваливании ледокола на лед приходится на ледовый пояс судна шириной 3 метра. Для обеспечения особой прочности секции в этой части атомохода собираются из специальной стали толщиной 45 мм. Входящий в состав укрупненного блока носовой оконечности «Чукотки» форштевень весом 178 тонн позволит пробивать дорогу во льдах толщиной до 3 метров.

Ледокол «Чукотка» – пятое судно (четвертое серийное) проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом». Судно заложено на стапеле предприятия в декабре 2020 года.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики.

Добавим, что недавно в «Росатоме» заявили о начале формирования ледокольной флотилии для работы на восточном сегменте Северного морского пути. Всего к 2030 году госкорпорация планируется расширить ледокольную группировку в этом секторе до 17 судов. В их числе четыре неатомных ледокола мощностью 40 МВт, которые нужно построить; а также ледокол Росморречфлота, переданный для контейнерных перевозок, отмечают «Вести-Ямал».

Санкт-Петербург, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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