В России начали проектировать подводные лодки для экспорта сжиженного газа

Россия начала проектирование атомных подводных лодок для экспорта сжиженного природного газа из Арктики в Азию. Как пишет Reuters, якобы, это вдвое сократит время в пути по Северному морскому пути.

Михаил Ковальчук, директор Курчатовского института, ведущего российского ядерного исследовательского центра, представил проект подводной лодки на отраслевой конференции в Санкт-Петербурге.

«Речь идет о создании принципиально нового класса судов, способных стать альтернативой «традиционным» газовозам, которые в условиях Арктики не способны осуществлять круглогодичную навигацию без ледокольного сопровождения»,

– говорится на сайте Offshore Marintec Russia 2024.

«Создание подводных атомных газовозов обсуждается давно, с начала 2000-х годов. Сейчас мы (Курчатовский институт) и «Газпром» приступили к проектированию, и эта работа будет продвигаться», – пояснил Михаил Ковальчук.

Идея заключается в сокращении времени плавания по Северному морскому пути с 20 до 12 дней. Подлодки смогут перевозить около 180 000 тонн СПГ, что сопоставимо с обычным газовозом ледового класса Arc 7. Длина планируемых подводных лодок составит 360 метров, а ширина – не более 70 метров. Они будут оснащены ядерными реакторами РИТМ-200, которые Россия использует для обеспечения энергией своих новейших ледоколов.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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