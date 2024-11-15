Аэропорт Казани закрыли на прием и отправку авиарейсов

Работа аэропорта Казани временно приостановлена в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 13:00 МСК, 15 ноября, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань (код ICAO: UWKD)», – говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники аэропорта, авиадиспетчеры и экипажи самолетов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Казань, Зоя Осколкова
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