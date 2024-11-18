Проверки выявили более 17 тысяч нарушений на АЗС в Дагестане

В Дагестане в ходе проверок автозаправок было выявлено более 17 тысяч нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Сергея Меликова.

«Вопрос устранения недостатков в деятельности заправочных станций обсудили на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка. <...> Отмечено, что по результатам проверки выявлено более 17 тыс. нарушений. Почти 5 тыс. из них касаются промышленной безопасности», – говорится в сообщении.

В этой сфере сохраняются нарушения трудового, налогового, земельного и градостроительного законодательства, а также пожарной и промышленной безопасности. При этом ни одно из предприятий не было лишено лицензии. Максимальное наказание – приостановка работы.

По словам Меликова, пока собственников таких объектов не привлекут к ответственности, происшествия на АЗС будут продолжаться. В этой связи глава республики призвал ответственные ведомства занять более жесткую позицию, так как речь идет о безопасности людей.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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