В Иркутской области сошедший с рельсов поезд повредил пути

В Иркутской области локомотив сошел с рельсов и повредил железнодорожные пути. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел на обводном пути станции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги. Задняя тележка второй секции локомотива сошла с рельсов, было повреждено около 30 метров железнодорожного пути.

В результате происшествия никто не пострадал, задержек в движении поездов не зафиксировано.

По предварительным данным, машинист локомотива нарушил правил технической эксплуатации железнодорожного транспорта. Проверку проводят прокуратура и СКР на транспорте.

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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