В Омской области автобус с пассажирами опрокинулся на трассе

В Омской области столкнулись автобус с пассажирами и большегруз. В результате обе машины улетели в кювет. По последним данным, медицинская помощь понадобилась семерым пострадавшим.

ДТП произошло на 91-м километре автодороги Бакбасар-Азово-Шербакуль-Полтавка. Водитель автобуса не предоставил преимущество в движении на нерегулируемом перекрестке большегрузному автомобилю. Обе машины съехали с трассы и опрокинулись.

В автобусе находилось 12 пассажиров. «В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены водитель автобуса, а также шесть его пассажиров, все взрослые, личность которых устанавливается», – сообщили в региональном управлении МВД.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка.

Омск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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