В Омской области автобус с пассажирами опрокинулся на трассе

В Омской области столкнулись автобус с пассажирами и большегруз. В результате обе машины улетели в кювет. По последним данным, медицинская помощь понадобилась семерым пострадавшим.
ДТП произошло на 91-м километре автодороги Бакбасар-Азово-Шербакуль-Полтавка. Водитель автобуса не предоставил преимущество в движении на нерегулируемом перекрестке большегрузному автомобилю. Обе машины съехали с трассы и опрокинулись.
В автобусе находилось 12 пассажиров. «В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены водитель автобуса, а также шесть его пассажиров, все взрослые, личность которых устанавливается», – сообщили в региональном управлении МВД.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка.
Омск, Зоя Осколкова
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