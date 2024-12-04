В летевшем из Египта в Россию лайнере сработал сигнал о столкновении с землей

В самолете российской авиакомпании, совершавшем рейс из Египта, сработал сигнал о столкновении с землей. Об этом пишет телеграм-канал Aviaincident.

Сигнал тревоги сработал на борту следовавшего из Хургады в Уфу Boeing 737-800. Оборудование оповестило пилотов о том, что самолет столкнулся с землей.

Командир воздушного судна принял решение не объявлять сигнал бедствия и продолжил полет.

В результате самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения. Сработка оказалась ложной.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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