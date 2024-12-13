«Суперджет» после вылета в Москву вынужденно вернулся в Пулково

Самолет Superjet 100 авиакомпании «Россия», вылетевший из Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт отправления по технической причине. Лайнер приземлился в Пулково в штатном режиме, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Самолет рейса FV6127 Санкт-Петербург – Москва вынужденно вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка самолета совершена в 08:22», – рассказали в авиакомпании, отметив, что аварийная ситуация в аэропорту не объявлялась. Технические специалисты осматривают воздушное судно.

В авиакомпании опровергли сообщения ряда СМИ о разгерметизации салона во время взлета.

Пассажиров доставят в Москву резервным самолетом после 09:00, уточнил перевозчик, передает ТАСС.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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