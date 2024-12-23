Проблемы в условиях морозов: в России отзывают более 55 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda

Российская автомобильная группа AGR (ООО «АГР»), созданная, в том числе на базе консолидированных активов немецкого Volkswagen, отзывает в РФ 55 684 автомобиля Volkswagen и Skoda. Как сообщает Росстандарт, отзыву подлежат 31 741 Skoda Rapid и 23 943 Volkswagen Polo, реализованных в 2014-2023 годах.

«В рамках внутренней программы постоянного контроля находящихся в эксплуатации автомобилей было установлено, что на автомобилях Skoda Rapid и Volkswagen Polo при длительной работе в режиме холостого хода и экстремально низкой температуре окружающей среды (ниже -35°C) возможно накопление электростатического заряда на поверхности топливных магистралей, который при крайне редких обстоятельствах может привести к разрушению материала топливопровода», – цитирует «Интерфакс» сообщение Росстандарта о причинах отзыва автомобилей.

На всех отзываемых автомобилях будет установлен кабель заземления топливного фильтра. Официальное представительство ООО «АГР» проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону.

Работы в рамках отзывных кампаний бесплатны для автовладельцев.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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