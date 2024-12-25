Аэропорт Казани приостановил прием и отправку авиарейсов

Работа аэропорта Казани временно приостановлена в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 25 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Казань, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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