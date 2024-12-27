Ограничения на полеты введены в аэропортах Сочи и Казани

Аэропорты Сочи и Казани временно закрыты на прием и отправку рейсов в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Об этом сообщает Росавиация.

По данным ведомства, ограничения на работу аэропорта Сочи введены около 5:00 мск, аэропорт Казани не принимает и не отправляет самолеты с 6:00 мск. Как отмечается, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов «принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет».

Аэропорт Казани, по предварительной информации, временно закрыли «из-за украинских БПЛА в небе», пишет телеграм-канал SHOT.

Добавим, временные ограничения для обеспечения безопасности полетов вводились ранним утром в аэропортах Астрахани и Волгограда. «С 06:40 мск эти воздушные гавани работают штатно», – сообщили в Росавиации.

Напомним, вечером 26 декабря временно приостанавливали работу все московские аэропорты и аэропорт Калуги, а утром временно закрывали из-за угрозы безопасности воздушную гавань Казани.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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