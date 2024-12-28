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Суббота, 28 декабря 2024, 10:13 мск

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Аэропорт Казани временно приостановил работу

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщает Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 06:00 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Росавиации, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Накануне в аэропорту Казани также вводились временные ограничения. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы с 06:00 до 10:00 мск.

Казань, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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