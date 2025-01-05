Аэропорт Казани приостановил полеты в целях безопасности

Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани утром 5 января. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в тг-канале.

Мера введена для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. «Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», – отметил Кореняко.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – сказано в сообщении представителя Росавиации.

Надо отметить, что ограничения на полеты в российских аэропортах обычно вводятся из-за угрозы атаки беспилотников.

Казань, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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