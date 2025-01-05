Аэропорты Ижевска, Казани, Нижнекамска и Перми возобновили работу

В аэропортах Ижевска, Нижнекамска, Казани и Перми отменены ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в тг-канале.

По его словам, аэропорт Ижевска возобновил работу в штатном режиме с 10:31 мск. За время действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Ижевск, сели на запасном аэродроме в Кирове

Аэрогавани Казани и Нижнекамска работают штатно с 10:32 мск, уточнил Кореняко. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов, выполнявших рейсы в Казань, и один лайнер, следовавший в Нижнекамск.

По данным Росавиации, в аэропорту Перми ограничения на прием и выпуск самолетов сняты с 11:00 мск.

Временные ограничения во всех четырех аэрогаванях вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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