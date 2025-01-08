На Сахалине самолет вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

Пассажирский самолет DHC-8, выполнявший рейс Южно-Сахалинск – Южно-Курильск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
На борту находились 68 пассажиров. Посадка прошла благополучно. Причины произошедшего устанавливаются, отметили в надзорном ведомстве.
Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке самолета к вылету.
Южно-Сахалинск, Наталья Петрова
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