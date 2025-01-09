В Луганске сошли с рельсов семь вагонов с углем

В Луганске сошли с рельсов семь вагонов грузового поезда. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
ЧП на железной дороге произошло накануне. На перегоне станция Узловая – станция Баракова Луганского филиала ФГУП «ЖДН» на первом километре подъездного пути произошел сход семи вагонов с углем.
В результате никто не пострадал. Задержки в движении поездов нет.
«Луганским следственным отделом на транспорте ЗМСУТ СК России по факту схода вагонов поезда проводится доследственная проверка», – сообщили в надзорном ведомстве.
Луганск, Зоя Осколкова
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