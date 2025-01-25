Самолет Ан-24 при взлете выкатился за пределы полосы в Хабаровском крае

В Нелькане Хабаровского края пассажирский самолет Ан-24 не смог взлететь и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего застрял в кустах. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, у самолета отказал двигатель. Ан-24 должен был вылететь из Нелькана в Хабаровск в субботу в 13:50 по местному времени, уточняет Baza.

Источник ТАСС сообщил, что при разгоне самолет не смог оторваться от полосы, экипаж начал резко тормозить и выкатился за пределы полосы на 30 метров.

На борту самолета «Хабаровский авиалиний» находилось 20 пассажиров и 4 члена экипажа. В результате авиаинцидента никто не пострадал.

Хабаровск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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