Самолет Ан-24 при взлете выкатился за пределы полосы в Хабаровском крае

В Нелькане Хабаровского края пассажирский самолет Ан-24 не смог взлететь и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего застрял в кустах. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По предварительным данным, у самолета отказал двигатель. Ан-24 должен был вылететь из Нелькана в Хабаровск в субботу в 13:50 по местному времени, уточняет Baza.
Источник ТАСС сообщил, что при разгоне самолет не смог оторваться от полосы, экипаж начал резко тормозить и выкатился за пределы полосы на 30 метров.
На борту самолета «Хабаровский авиалиний» находилось 20 пассажиров и 4 члена экипажа. В результате авиаинцидента никто не пострадал.
Хабаровск, Наталья Петрова
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