Пассажирский самолет вернулся в Хабаровск из-за задымления на борту

Самолет L-410, выполнявший рейс Хабаровск – Аян, вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в салоне при наборе высоты. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту.

Самолет благополучно сел в Хабаровске около 11:40 по местному времени.

Борт принадлежит авиакомпании «Аврора», уточняет РЕН ТВ. По данным телеканала, у самолета задымился правый двигатель. На борту находились 13 человек, из них 11 пассажиров.

Хабаровской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка подготовке самолета к вылету.

Хабаровский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ также проводит доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Хабаровск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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