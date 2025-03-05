На федеральной трассе столкнулись свыше 20 автомобилей

В Оренбургской области на федеральной трассе М-5 столкнулись свыше 20 автомобилей. По предварительным данным, пострадали два человека. Участок дороги закрыт для движения.

Массовое ДТП произошло в районе поселка Холодные ключи Оренбургского района. У грузовика сложился прицеп и перекрал трассу. В общей сложности в аварии получили повреждения свыше 20 автомобилей.

По данным минздрава Оренбургской области, медицинская помощь понадобилась двум пострадавших. В настоящее время их осматривают врачи.

На участке автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» на подъезде к Оренбургу с 405 (п. Холодные Ключи) по 411 км (с. Подгородняя Покровка) приостановлено движение всех видов транспорта. Ориентировочно дорога будет открыта в 14:25 (12.25 МСК).

Оренбург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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