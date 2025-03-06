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Четверг, 6 марта 2025, 12:19 мск

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Росморречфлот привлечет к работе в Арктике пять новых буксиров проекта NE025

Фото: Сккрин видео Росморречфлота

Росморречфлот привлечет к работе в Арктике пять новых буксиров проекта NE025. Они, в числе прочего, предназначены для обеспечения безопасного маневрирования крупных судов на сложных участках Севморпути.

Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, первое судно вышеуказанной серии было заложено в декабре 2021 года. Над проектом, разработанным компанией «Нордик Инжиниринг», трудилось порядка 35 человек. Буксиры имеют широкий круг применения: от патрулирования до оказания помощи при тушении пожаров и доставки средств ликвидации разливов нефтепродуктов.

Также они предназначены для обеспечения безопасного маневрирования крупных судов на сложных участках в портах и гаванях Северного морского пути.

Территория эксплуатации ограничивается морскими районами, соответствующими навигационной характеристике R1, устьевые участки внутренних водных путей.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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