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Четверг, 6 марта 2025, 13:12 мск

Новости Транспорт

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В Якутии автомобильный мост рухнул из-за грузовика

В Якутии слишком тяжелый грузовик обрушил автомобильный мост. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла на переправе в селе Черкех, расположенном в Таттинском районе республики. По предварительным данным, водитель грузовика проигнорировал информацию о максимально разрешенной нагрузке.

В результате мост сложился. Движение автомобилей между селами Черкех и Дайа-Амгата прекращено.

Прокуратура Таттинского района начала проверку. Сотрудникам ведомства предстоит дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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