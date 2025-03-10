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Понедельник, 10 марта 2025, 12:26 мск

Новости Транспорт

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В Кузбассе тепловоз сошел с рельсов

В Кемеровской области тепловоз сошел с рельсов. По предварительным данным, пострадавших нет. Проверку проводит Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел на станции Белово. Во время проведения маневровых работ произошел сход с пути тепловоза без его опрокидывания.

«В настоящее время на участке пути производятся восстановительные работы, задержек в движении поездов не допущено», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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