11 человек пострадали в Казани после наезда такси на остановку, возбуждено дело

В Казани автомобиль такси наехал на людей на остановке общественного транспорта. В результате ДТП, по последним данным, пострадали 11 человек, из них девять доставлены в больницу, двоим госпитализация не потребовалась. Такие данные приводит пресс-служба минздрава Татарстана.

По информации оперативных служб, в числе пострадавших 12-летний школьник, он госпитализирован в детскую республиканскую больницу, передает ТАСС.

Авария произошла сегодня днем на улице Вишневского. Водитель такси, пытаясь объехать автобус, остановившийся для высадки пассажиров, совершил наезд на людей, которые выходили с общественного транспорта. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), сообщает региональное управление следственного комитета РФ. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Татарстана взяла на контроль установление причин и обстоятельств ДТП.

Казань, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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